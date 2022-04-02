停電事件疑似鳥類影響，導致設備故障。（林瑞益翻攝）

高雄市鳳山區、左營區日前發生停電，2日輪到燕巢區及大社區，局部地區於上午10點52分停電，約1800戶受影響。台電表示，高壓線路故障導致饋線跳脫，影響區域為燕巢區鳳加路、大社區學府路一帶，經搶修，僅剩個位數用戶未恢復電力。

台電初步調查，造成停電的主因疑似為鳥類，一隻鳥在尖山高分6左1-1碰觸高壓跳線引起懸垂礙子破損與輕鋼橫擔燒損。

為避免鳥類造成停電，台電表示，今年以來已派人加強清查高雄的鳥巢，至今清除超過200個鳥巢。