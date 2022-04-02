高雄大社、燕巢1800戶停電 原因找到了 11:502022/04/02 中時 林瑞益 、中時新聞網、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄大社、燕巢近2000戶停電，經搶修已恢復供電。（林瑞益翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 停電事件疑似鳥類影響，導致設備故障。（林瑞益翻攝） 高雄市鳳山區、左營區日前發生停電，2日輪到燕巢區及大社區，局部地區於上午10點52分停電，約1800戶受影響。台電表示，高壓線路故障導致饋線跳脫，影響區域為燕巢區鳳加路、大社區學府路一帶，經搶修，僅剩個位數用戶未恢復電力。 台電初步調查，造成停電的主因疑似為鳥類，一隻鳥在尖山高分6左1-1碰觸高壓跳線引起懸垂礙子破損與輕鋼橫擔燒損。 為避免鳥類造成停電，台電表示，今年以來已派人加強清查高雄的鳥巢，至今清除超過200個鳥巢。 核二廠2號機停機 供電險亮黃燈 上海封控 台積等照常營運 #高雄 #停電 #燕巢 #大社 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高鐵意外斷電 南部停擺7小時 乘客火大 04:102022/04/02 生活新聞 打入筆電供應鏈 神盾出貨升溫 04:102022/04/02 證券．權證 照片曝光！水泥廠施工釀禍電塔倒塌大停電 高鐵台南－左營停駛 16:352022/04/01 生活 303台電嚴懲失職 基層爆不滿批卸責 04:102022/04/02 社會新聞 大停電影響高鐵營運 蘇貞昌指示交通部協助疏運 19:592022/04/01 政治 拚搶修！台鐵高鐵台電合力拆電線拚恢復通車 22:392022/04/01 財經 高鐵斷電 未乘票一年內可退 04:102022/04/02 財經要聞 高雄小港1910戶今早突停電 一查又是松鼠闖禍 08:572022/04/01 生活 又停電！ 變壓器故障 基隆廟口36戶無電可用 13:452022/04/01 生活 台股量縮 節後找新明燈 04:102022/04/02 財經要聞 操盤心法－留意量縮 持股汰弱留強轉防禦 04:102022/04/02 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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