為避免八大行業場所成為防疫破口，南投警分局長潘仕能於1日晚間親自率隊至轄內各KTV、卡拉OK小吃部、養生館及電子遊藝場等特定娛樂場所實施臨檢。（南投分局提供／馮惠宜南投傳真）

全台COVID-19連日疫情升溫，單日本土確診數破百，為避免八大行業場所成為防疫破口，南投警分局長潘仕能1日晚間親自率隊至轄內各KTV、卡拉OK小吃部、養生館及電子遊藝場等特定娛樂場所實施臨檢，當場查獲2名顧客未帶小黃卡仍入內消費，幸經警方勸導離去，否則依「傳染病防治法」可處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

南投警分局長潘仕能1日晚間親自率隊至轄內各KTV、卡拉OK小吃部、養生館及電子遊藝場等特定娛樂場所等12處實施臨檢，除了查察不法，要求業者若發現有顧客酒後鬧事，應立即通知警方到場處置外，同時也對業者及顧客加強宣導最新防疫措施。

一整晚發動20多名警力、共臨檢小吃部7處、養生館4處、電子遊戲場1處，共計12處。此次勤務也臨檢從業人員49人、顧客57人共106人，查獲2名顧客未帶小黃卡，也未打第三劑就入內消費，還有5件店家未實落實施實聯制、7件未量測體溫。

其中在2處查獲2名顧客沒帶小黃卡就入內消費，經警方勸導，中央流行疫情指揮中心日前已宣布，八大行業從業人員必須接種第二劑疫苗且滿14天才能提供服務，如第二劑施打滿3個月者則必須施打第三劑、進入場所顧客也必須提供接種3劑疫苗證明，違者將依「傳染病防治法」第70條第1項規定，處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰；這兩名顧客抱怨「被開罰比開小姐更貴」，也依勸導倖倖然離去。

潘仕能表示，警方除了持續配合宣導落實各項防疫政策，避免成為防疫破口外，也針對轄內特種營業場所加強擴大臨檢勤務，以維護轄區治安，免於成為治安破口，同時對易發生糾紛滋事場所，列為重點查察對象，公權力不容挑戰，不法分子切勿以身試法。