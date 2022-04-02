2022年世界盃足球賽分組抽籤結果2日出爐，地主卡達A組抽到了荷蘭、塞內加爾、厄瓜多，出線希望不大。最受看好的是巴西、法國、英格蘭、西班牙，勇闖會內賽的美國避開了死亡之組，東亞球隊日本、韓國都籤運不佳。最受矚目的球星阿根廷梅西（Lionel Messi）、葡萄牙C.羅納多（Cristiano Ronaldo）被打散，最快在4強賽才能相遇。

A組：卡達、厄瓜多、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、歐洲附加賽勝者

C組：阿根廷、沙烏地阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、丹麥、突尼西亞、洲際附加賽勝者1

E組：西班牙、德國、日本、洲際附加賽勝者2

F組：比利時、加拿大、摩納哥、克羅埃西亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、迦納、烏拉圭、韓國

英格蘭抽到了好籤，他們預計可與附加賽勝者一同晉級（威爾斯、蘇格蘭或烏克蘭），美國出線希望不大。日本隊教練森保一看見抽籤結果之後面色鐵青，他們和德國、西班牙分在同組，森保一表示仍會全力以晉級為目標，日本武士不懼怕挑戰世界一流強隊。

韓國與葡萄牙同組，韓國總教練班托（Paulo Bento）正好就是葡萄牙人，班托說：「葡萄牙雖是我祖國，但我目前效力韓國隊。」韓國隊長孫興慜與葡萄牙前鋒C羅的對決也引人注目。阿根廷抽到上上籤，同組對手墨西哥、波蘭都沒有多大威脅，首戰還可以面對最弱的沙烏地阿拉伯。