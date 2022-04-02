台東縣2日新增1確診案例，為30歲男性、CT值13.3，服役於高雄海軍下士，另台東縣府也公布昨日各快篩站結果。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣2日新增1確診案例，為30歲男性、CT值13.3，服役於高雄海軍下士，與案23277為軍艦上同寢室室友，現收治於高雄。台東縣府表示，在該確診者在可傳染期無台東足跡，因設籍台東被列為台東案，請民眾不必恐慌。

台東縣衛生局表示，台東今日新增的確診案例，該確診者於3月20日在高雄軍艦上服役，當時與案23277為軍艦上同寢室室友，因案23277於3月29日確診後，即在高雄匡列居隔，一採為陰，但昨（4／1）晚出現症狀，再次採檢後為陽性確診，可傳染期皆在高雄軍艦上，目前收治於高雄。

衛生局指出，針對1日各快篩站篩檢狀況，關山快篩站72人、鹿野快篩站則有335人，好消息，結果全部皆為陰性，另鹿野快篩站將開設至今天上午11：30止。不過，民眾不能因此鬆懈，面對病毒不能存有僥倖，必須持續做好個人防疫工作。

台東縣長饒慶鈴感謝每1位居家隔離者的配合，都有做好個人自主管理，以及防疫的第一線人員不讓疫情散播、守護台東，清明連續假期，可能會湧入人潮，提醒縣民外出時應遵守防疫規定，勤洗手、戴口罩並保持安全社交距離，隨時落實自我健康管理，保護自己也保護家人。