男子鮑鴻智利用自己擔任負責人的「鴻冶實業有限公司」，七年前以公司名義向汽車租賃業者和新租車，以每月10萬2000元租下一台市價400萬元的保時捷PANAMERA S跑房車，結果才租不到兩週，就將車輛轉租給劉姓及李姓男子，並收取170萬元保證金套取現金，接著便自隔年1月起積欠和新租金跑路。台北地院審理後，依共同侵占罪判處5個月徒刑，得易科罰金。可上訴。

鮑、陳二人現金到手後，自2016年1月17日起便未依約繳納租金並逃逸無蹤，直到和新法務人員同年2月25日凌晨在桃園市路旁，發現該輛保時捷報警查扣。鮑男到案後，否認侵占保時捷，並將全部責任推給後來被發布通緝的陳男，辯稱對陳男所為毫不知情。

法官查出，鮑男當初親自與和新約在公司簽約及對保，僅承租2個月就開始拖延租金，但和新尚未聯繫鮑男，陳男便主動連繫表示會補足租金，顯見鮑男不僅知道拖欠租金，還通知陳男出面處理，因此認定他為共同正犯依法判刑。