行政院長蘇貞昌2月時主持行政院院會時，曾提出台灣以民主防疫方式靈活調整防疫政策，將採取兼顧防疫與經濟的新台灣模式，昨天再度重申此防疫模式，強調不會讓防疫作為升級影響經濟民生，對此，台中市長盧秀燕表示，同島一命，中央的政策台中都會配合。

盧秀燕表示，基本上台中市防疫政策長期以來跟中央一致，畢竟同島一命，當然除非有些城市、區域疫情特別嚴重的話，就會有加嚴、加密措施，中央頒布的法令中市府都會配合，並隨時採滾動式檢討。

盧秀燕指出，1日起中市府就已經採取一個預防性的措施，為了要優先保護還沒有辦法施打疫苗的孩子、學生，所以昨天就提前宣布自2日起全市校園不開放，禁止訪客進入。

她強調，不開放校園主因就是12歲以下孩子連一劑都沒打到，需要特別保護他們，這波疫情以來，許多其他城市都有孩子、甚至嬰兒染疫，又加上沒打過疫苗，染疫狀況比較嚴重，目前台中市沒有這個現象，所以更要提前預防，在這方面及早加嚴，並不是等已經有確診個案才因應。

另外，經發局指出，1日中午至今天上午，市府已陸續收到大魯閣新時代、老虎城、金典綠園道、勤美誠品、廣三Sogo等業者回報，已完成清消證明，經發局備查完成，皆同意可於今日正常營業。

觀旅局表示，依觀旅局「確診者足跡清潔消毒標準作業」規定，台中市旅宿業如有確診足跡，全館公共區域進行清消，確診者使用過客房需靜置72小時後再清消，完成後報觀旅局備查。林酒店、承億文旅與日月千禧等3家旅宿業者均以嚴謹態度加強防疫，自主停業1天，徹底擴大全面清消。

其中，林酒店、承億文旅於前天中午12時起停業進行消清，昨天觀旅局派員勘查完成後已於昨天中午12時恢復營業。日月千禧則在昨天下午3時起停業1天進行清消，今早勘查確認、下午3時將恢復營業。