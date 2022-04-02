網路媒體《上報》2019年底報導《中國時報》因《反滲透法》三讀通過打算停刊，旺旺中時集團與蔡衍明董事長認為報導不實，提告《上報》求償500萬元並登報道歉。台北地院審理後認為，《中時》事後並未停刊，撰稿記者仇佩芬也不願透露消息來源，認定報導不符事實且未盡合理查證義務，判決《上報》和總編輯謝忠良、仇佩芬應連帶賠償蔡衍明20萬元，並移除報導網頁。可上訴。

2019年12月31日，《上報》打著獨家新聞，刊登「不爽反滲透法三讀 中國涉台系統爆動員《中時》停刊抗議」相關報導。蔡衍明認為報導不實，與旺旺中時集團旗下《中國時報》、《工商時報》、《周刊王》聯名提告，向《上報》母公司世代傳媒、負責人王健壯、社長胡鴻仁、總編輯謝忠良及撰稿記者仇佩芬，請求在中時三大報頭版刊登道歉啟事，並應移除報導網頁。蔡衍明另以個人名義對相關被告連帶求償500萬元。

《上報》爆《中國時報》將停刊報導不實 ，判賠蔡衍明20萬並移除報導網頁。(中時資料庫)

北院審理後，法官查出，《反滲透法》2019年12月31日制定、2020年1月15日公告施行，但《中國時報》並未停刊，《上報》該報導與事實不符。且《上報》等人辯稱，記者有向旺中內部人員及總統府高層查證，記者應對新聞來源保密，但法官認為上報的報導，未盡合理查證義務。

法官認定《上報》報導不法侵害蔡衍明名譽權，但王健壯、胡鴻仁因未參與編務免責，判決判世代傳媒、謝忠良、仇佩芬連帶賠償蔡20萬元，並移除網路上的相關報導網頁。至於登報道歉方面，法官認為報導侵害《中國時報》、《工商時報》、《周刊王》名譽權，至今已兩年餘，判決結果將公布在網路上供一般民眾瀏覽，即足以回復名譽，因此不需登報道歉。