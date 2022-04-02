林鄭稱特首選舉如期舉行 未正面回應是否見北京官員 12:142022/04/02 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據報香港行政長官林鄭月娥昨日曾經到深圳，會見北京領導人談及特首選舉。林鄭月娥早上出席抗疫記者會時未正面回應消息是否屬實，只是表示她每日都有很多工作，如果有需要就會公布。 她重申，特首選舉目前會如期在下月8日投票，明日展開提名期。 疑放棄連任 林鄭稱願給下屆政府意見 傳延遲一年舉行特首選舉 林鄭：無收到任何通知 #特首選舉 #正面回應 #林鄭月娥 #林鄭 #舉行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公館國中與國際同濟舉行愛心公益路跑 17:362022/04/01 寶島 習李將視訊出席中歐峰會 與歐盟討論烏克蘭問題 22:472022/03/30 國際 巴西將舉行六合一選舉 內閣大換血 09:512022/04/01 國際 傳林鄭今赴深圳 就特首選舉事宜晤北京領導人 21:052022/04/01 兩岸 林鄭月娥一席話 港政壇瘋傳放棄角逐連任特首 09:102022/03/28 兩岸 林鄭坦言防疫讓人才流失 正研商對策 04:102022/03/31 焦點新聞 不滿日本制裁 俄國續在雙方爭議島嶼軍演 12:422022/04/02 國際 陸外交部：新一輪阿富汗問題 「中美俄＋」磋商機制會議將舉行 16:312022/03/29 兩岸 傳李家超參選特首？林鄭：未收到辭職信 12:392022/03/25 兩岸 北市勞動局長諷藍營「萬安警報」 柯P神回：萬安演習要擴大舉行 11:452022/03/26 政治 世界棒球經典賽2023年回歸 台灣爭取大巨蛋舉行 07:592022/03/25 體育 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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