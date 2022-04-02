據報香港行政長官林鄭月娥昨日曾經到深圳，會見北京領導人談及特首選舉。林鄭月娥早上出席抗疫記者會時未正面回應消息是否屬實，只是表示她每日都有很多工作，如果有需要就會公布。 她重申，特首選舉目前會如期在下月8日投票，明日展開提名期。