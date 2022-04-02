高雄楠梓區東南水泥廠1日發生嚴重工安意外，雖然施工廠商有送東南水泥舊廠拆除工程計畫書，但施工時卻未按核准計畫書的拆除步驟執行，原先高塔應一層層由上向下拆除，但廠商卻直接以鐵球攔腰錘擊高塔，才釀成此次意外，高市府將針對營造廠停業處分，並依公共危險罪送辦。

高雄東南水泥生料庫高塔拆除工程因施工不慎，導致高塔倒塌，進而損毀在旁的高壓電塔，造成台電69KV輸電線路斷線，根據高塔倒塌的影片發現，當時吊車用大鐵球不斷敲擊高塔，隨後高塔突然斷裂，並往後傾倒，壓垮台電高壓電塔，瞬間出現火光，還揚起巨量粉塵，幸虧並無人傷亡。

高市府工務局表示，生料庫高塔屬於圓柱體建物，直徑18.7公尺、高度52.25公尺，廠商先前有提出拆除計畫也審核批准，但計畫書中的拆除工法，是要由上往下逐層拆除高塔，但廠商卻未按計畫施行，反而私自以鐵球錘擊高塔中段，卻未如預期方向傾倒，導致此場災難。

高市府工務局強調，廠商未依計畫書步驟施作拆除工程，是造成該起意外的主因，若有按計畫書程序施工，高塔不會攔腰折斷，而釀成此次災難，據了解，該拆除工程已經動工一陣子，是否還有其他違規事項，目前仍在調查當中，司法機關也已介入釐清案情。

工務局說明，東南水泥高塔拆除許可經過核准，但經檢視施工影片，營造廠商未確實按施工計畫書施工，嚴重影響公共安全，已違反建築法及營造業法等規定，除了勒令停工並開罰拆除申請人、拆除人及監造建築師處以最高罰鍰外，並給予停業處分及依公共危險罪移送法辦。