台南市下營區玄天上帝廟3日、4日展開3年1次的「下營香」廟會遶境，台南市警局為防3年前鬥毆事件再起，這次重兵部署，2天分批集結12個警分局近600名警力，遠在40公里外的市區警員被迫需凌晨自行騎車到崗，執行長時間勤務再騎車返回，怒喊勤務不合理，台南市警局順應基層心聲，提供警用機車給較遠駐地的警員。

3年1科儀的「下營香」為地方大事，3年前廟會遶境時，曾發生騎士與轎班成員衝突糾紛，雙方在眾目睽睽下互持西瓜刀、棍棒尋仇大亂鬥，警方疲於奔命善後。

這次廟會捲土重來，警方不敢大意，大動作動員12個警分局警力，加上保大、交大、刑大抽調支援，首日出勤269人、第2天出勤303人，2天遶境共派出572名警力，維護遶境隊伍秩序。

警方考量遶境秩序維護需臨時機動應變，勤務以機車為主要交通工具，要求支援警員自行騎車到下營國小集合，駐地鬧區的基層警員直呼太扯，因原台南市區距離下營區起碼有40公里遠，有的警員分配時段在凌晨4時布崗，需半夜騎車前往服勤8至12小時，再騎返市區，除了負荷工作疲累，還增加長途交通往返危險。

台南市警察局順應基層心聲，2日臨時更換勤務，駐地較遠的警員改共乘汽車到派出所，再提供警用機車給支援警力使用。

台南市清明連假大型宗教活動多，除了下營香廟會動員大批警力，安南區3日另有正統鹿耳門聖母廟的高空煙火秀，動輒吸引數十萬民眾賞煙火，同為警方大型勤務，密集廟會造成警力調配制肘，基層認為勤務規畫需更妥善符合人性，以免基層在前往路途中發生意外，變成悲劇收場。