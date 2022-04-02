新北市昨日有五所學校因有確診個案今日起1校全校與4校部分班級停課，今日三峽另間國中學生的家長接獲通報，因學校有新增人員確診，全校停課。新北市教育局表示，有關後續影響學校停課期程及對象，將待衛生單位疫調後決定。
新北市教育局說，停課部分將依教育部校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，1 班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課10天、1校2班以上有師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課10天；期間進行線上授課。
新北市昨日有五所學校因有確診個案今日起1校全校與4校部分班級停課，今日三峽另間國中學生的家長接獲通報，因學校有新增人員確診，全校停課。新北市教育局表示，有關後續影響學校停課期程及對象，將待衛生單位疫調後決定。
新北市教育局說，停課部分將依教育部校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，1 班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課10天、1校2班以上有師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課10天；期間進行線上授課。
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