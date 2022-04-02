阿姨不想努力了？ 婦網戀軍醫要替情人自軍中贖身

阿姨不想努力了嗎？台中市46歲吳女，近日沉浸在網路戀情的粉紅愛情泡泡中，透過網路交友以為覓得真愛，對方自稱是聯合國軍醫，想要退休來台與吳女一同生活，吳女感動莫名，決定到銀行匯款1.5萬元人民幣提前為心愛的情人從軍從「贖身」，兩名年輕男員警到場好言相勸，一字一句戳破粉紅泡泡，才讓吳婦清醒，免於受騙失金。

中市警第六分局何安派出所警員鄭世宗、楊承諺，接獲台灣大道上某銀行通報到場，獲悉吳婦打算臨櫃匯款1.5萬元人民幣（換算約台幣6萬7575元)，她指網路上認識的聯合國軍醫男友，雙方已交往一段時間，男方想退休來台灣與吳女共同生活，但退休前須先繳交一筆費用給軍中部隊，才能領到退休金。

兩名年輕男員警告訴吳婦，這是詐騙集團的典型愛情詐騙老梗，提醒她千萬不要落入網路愛情騙子的圈套，一句話瞬間戳破詐騙集團犯案伎倆，也讓婦人清醒免於受騙上當。

警方呼籲民眾，詐騙集團的詐騙手法日新月異、層出不窮，民眾如有疑慮可先向派出所求證，避免錢財遭有心人士詐騙。