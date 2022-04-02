行政院長蘇貞昌昨拋出防疫與經濟並行的「新台灣模式」，強調要逐步解封、回歸正常生活，期間需要冒點風險，政府將隨時調整政策因應。對此，台北市長柯文哲今早受訪指出，政府有想法要明講，別拐彎抹角，把預計感染和損失講清楚，讓大家有心理準備，若像香港一樣戰略上想共存，戰術上卻想清零，兩者一矛盾就會死很慘。

對於蘇貞昌提出新台灣模式，柯文哲認為，建立正常國家的第一步就是「政府是可信的」，意思是政府如果有想法要明講，不要這樣拐歪末角，由於台灣在疫情下邊境封鎖比較久，當要決定下一步的時候，台灣已經不是走在最前面了，還有日本、南韓、新加坡及越南等周邊國家經驗可參考。

柯文哲說，無論其他國家政策是好是壞、成功與否，出了什麼問題都有資料，有基礎可以思考，因為這些國家的社會模式都很接近，所以看周邊國家的變化，可以思考台灣怎麼應付。

柯文哲也舉香港為例，直言香港出事的背後，主因是戰略上想要共存，但戰術上卻想清零，戰術和戰略一矛盾，「你看死得多慘」，所以政府如果有想法就要明講，把預期感染數、有多少損失都說清楚，讓大家有個心理準備，要應付也比較好應付。