2022年4月5日早上3時21分交接清明節氣，由此開始進行壬寅年甲辰月。陽曆四月因為清明節的存在，往往給人肅穆、低沉、緬懷之感。運勢命理網站「靈匣網」分享在清明月，家居和辦公環境在風水佈局上的一些細節要注意。

▍4月旺財方位

4月代表財富的八白財星飛臨東南方，適宜多在這個方位辦公或休息。東南方巽宮五行屬木，八白星五行屬土，木克土，財星受制，財氣減弱，所以本月期間想催旺財運的朋友，建議在家中或辦公室的東南方位，擺放『紫水晶球』或者佩戴紅色的飾品，如朱砂手鏈等，從而木生火、火生土，增強八白財星的財氣磁場。

▍4月旺姻緣方位

4月代表喜慶的九紫星入中宮，對于想旺桃花緣、姻緣的朋友來說，若家中和辦公室佈局得當，有助於增加喜慶之氣。九紫星五行屬火，中宮五行屬土，火生土，九紫火受土泄氣，喜運耗減，所以本月宜在此方擺放『粉水晶球』或『紫水晶球』等五行屬火的飾品來補強九紫吉星的喜氣，催發人緣桃花，提升貴人運和感情運，帶來好事喜運。

▍4月煞氣方位

4月風水中的大煞星五黃星飛臨正北方，正北坎宮五行屬水，五黃星五行屬土，土克水，本月期間家中臥室、財務辦公室、公司主要負責人的辦公室若在正北方位，宜避見動土、裝修及會震動的物體，免招禍厄，宜擺放五行屬金的吉祥飾物來化泄五黃之氣。

▍4月病氣方位

4月代表健康的二黑病符星飛臨正西方，正西兌宮五行屬金，二黑星五行屬土，土生金，雖然可以在一定程度上削減其病氣，但是本月期間家中或辦公室的正北方位仍不宜久坐久臥。