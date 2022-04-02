口腔癌的發病年齡比其他癌症早10年，而且患者患病後治療需採取外科手術，導致顏面外觀改變，讓患者生活受到影響，癌症關懷基金會對此表示，口腔癌被稱為「最短命癌症」，而且復發率高，可說是非常恐怖的癌症，並分享如何降低患口腔癌機率的飲食習慣。

營養師黃淑惠在臉書粉專「癌症關懷基金會」提到，頭頸癌是頸部以上的癌症，包括口腔、舌、鼻咽、口咽、下咽、喉部、鼻腔鼻竇及耳部等發生的癌症，其中口腔癌則是指好發於唇部、夾黏膜、舌頭、牙齦、口底及顎部，以鱗狀細胞癌最為常見。

而口腔癌平均發病年齡為25至44歲，比其他癌症早10年，且好發率高、預後率又差，每年有8000人被診斷出患病，年均約3000人死於口腔癌，而患有頭頸癌大多需接受外科手術治療，導致患者顏面改變，而且日後還需採取「流質」飲食，導致許多患者術後因無法正常進食，出現營養不良的現象。

營養師黃淑惠表示，想要遠離口腔癌，除了飲食必須小心外，口腔內若遭不當物理刺激，也可能增加罹癌風險，有些患者智齒橫長刮到舌頭或頰肉，時間久了就可能導致病變，另外有些長輩假牙不合，掛鉤突出刺激臉頰，也可能增加罹癌機率，因此若發現口腔不適，就要趕緊進行檢查，千萬不要忍，對此還提出飲食7注意事項。

1.拒絕菸、酒、檳榔：研究指出，有吸菸者患口腔癌機率比無吸菸者高出18倍；吃檳榔者是無嚼食者28倍；吸菸加吃檳榔高出89倍，若3項都有的罹癌率則高達123倍，有些人年輕時短暫吃過檳榔或吸菸，日後得口腔癌的機率也較高，建議民眾最好不要碰。

2.減少吃醃製、煙燻、發酵品：加工肉品被列為一級致癌物，產品內添加亞硝酸鹽，會與胺類轉換成亞硝胺，而有致癌性，此外，醃製或發酵品製作過程中容易遭汙染，受汙染的黴菌或毒素吃進身體後，都可能成為罹癌元凶。

3.少吃飽和性脂肪：追蹤口腔癌患者飲食狀況發現，他們愛吃「飽和性脂肪」，也就是動物性肉類來源，身體容易產生發炎現象，或產生過度自由基，因而造成癌症。

4.避免過燙、過辣的食物：燙、辣的食物容易對口腔黏膜造成刺激，增加病變機會，因此應避免或減少食用。

5.減少高油、高糖飲食：不僅是頭頸癌，高油高糖飲食幾乎與所有癌症的發生相關，過度油炸、燒烤、甜食都會產生較多自由基，進而攻擊正常細胞引發癌症。

6.多攝取新鮮蔬果：新鮮蔬果能提供足量維生素、礦物質和植化素，幫助抗氧化及清除自由基、提高抗癌力、降低癌症發生。

7.選擇好油烹調：Omega-3脂肪酸有抑制體內發炎反應的效果，有益減少口腔上皮細胞病變，建議民眾適量攝取亞麻仁籽、核桃、魚油等。

營養師黃淑惠最後也提醒，除了透過醫療檢驗是否罹口腔癌，平時也能自我檢查，口訣是「破、斑、硬、突、腫」，若發現黏膜破皮超過2周未痊癒、口腔內出現不明斑點、黏膜逐漸變硬、黏膜表面不規則突起、臉或頸部出現腫塊時，建議民眾趕緊到醫院做檢查。