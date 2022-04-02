有意義的兒童節！台中市太平區新高國小攜手陞霖地產，美化校園門面後，還在學校前庭種下八重櫻。（校方提供／盧金足台中傳真）

台中市新高國小以綠美化永續環境慶祝兒童節。（校方提供／盧金足台中傳真）

葳格國際學校舉辦墨西哥文化體驗節，讓小朋友打開世界之窗，與國際接軌。（校方提供／盧金足台中傳真）

兒童是國家未來的主人翁，每年兒童節盛會，各校舉辦熱鬧的慶祝活動，因應防疫優先，校方規畫內容別具意義，台中市太平區新高國小邀學童在校門口種植八重櫻，葳格國際學校舉辦一周的墨西哥文化體驗節，小朋友不出國也能感受異國文化，打開世界之窗，與國際接軌。

台中市私立葳格國際學校每年都會在兒童節舉辦世界文化體驗節，今年以墨西哥文化節為主題，小學部小朋友隨著師長大聲學習西班牙語，校方用心準備文化大地圖，讓學童能用自己的小手，在大型地圖遊戲中認識墨西哥的地理與風土文化。

不只有知識的傳承，葳格從食衣住行等多方面融入學習，小朋友全方位體驗墨西哥風情，課堂時間，葳格小學力邀專業廚師帶小朋友認識墨西哥當地食材與飲食文化，並帶領小朋友親手製作墨西哥捲餅。

校方在1日下午舉行墨西哥風格音樂會，還有特別的墨西哥傳統帽子舞蹈、拉丁樂曲以及互動特技演出。

「今天不穿制服，而是穿著墨西哥風格的傳統服飾」，葳格表示，小朋友在老師和表演者的帶動沉浸在拉丁樂曲歡快節奏之中，度過歡樂又有趣的兒童文化節。

此外，位於台中市太平區的新高國小，為CLIL雙語教學的公立小學，校方提升校園環境不遺餘力。

新高國小攜手陞霖地產，將校園門面進行植栽美化改造，在學校前庭種下八重櫻，由新高國小校長蔡振傑、陞霖地產董事長邱紹軒以及小朋友們，一人一鏟共同覆土，讓「校園小小主人翁」親身參與植栽美化的過程，看著自己種下的大樹逐漸扎根茁壯、在春天開出重重粉櫻，美化環境也上了一堂大自然生態課程。

除了校園植栽美化外，陞霖地產還準備另一份綠色兒童節禮物，為新高國小學童、教職員、志工提供「空氣鳳梨」並託付大家一份特別的「新氣任務」，透過孩子們對空氣鳳梨的照顧，發揮淨化空氣效果，為友善環境盡一份力量，孩子在照護過程學習到空氣鳳梨的耐力、積極與樂觀的正能量。