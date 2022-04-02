新竹縣2日新增2例新冠肺炎本土案例，分別為大潭電廠宿舍群聚案延伸和台中婚宴案延伸。案23917是大潭電廠新豐宿舍案確診者案22954交通車司機的妻子，居隔中陰轉陽。案23875則為台中婚宴群聚案確診護理師案23409醫院工作照顧的住院病患，已居隔中，1日經昆陽實驗室判定陽性，醫院自3月30日起大規模消毒，全案擴大匡列採檢246人，除案23875陽性，餘245人陰性。

新竹縣衛生局說明，案23917為60多歲女性，是大潭電廠新豐移工宿舍群聚案確診者案22954交通車司機的妻子，已接種3劑疫苗，3月27日匡列居家隔離，3月28日一採陰性，但1日咳嗽、流鼻水，居家快篩陽性，衛生局安排就醫二採PCR陽性確診，CT值16.6。

大潭電廠新豐移工宿舍群聚及延伸累計，住宿員工52人確診（共住77人，52人確診，包含泰國籍49人、本國籍3人），非住宿員工3人確診及其同住家人5人確診，全案共60人確診。

案23875為60多歲女性，已接種2劑疫苗，3月3日因病入院（PCR陰性），3月30日因案23409護理師確診而被匡列採檢，一採陽性，CT值36.1，二採為陰性，無症狀，一、二採檢體送昆陽實驗室複驗，結果CT值32.7，中央流行疫情指揮中心專家指示三採，結果CT值46.2，再複驗為41，昆陽實驗室判定為陽性。

醫院自3月30日起即匡列護理師同樓層、上下樓層工作人員和病患等接觸者採檢80人，整棟醫院建築大規模消毒，依感染管制措施進行分艙、分流、分區，並配合醫療服務降載，針對院內其他病房樓層及高風險足跡相關人員，繼續擴大採檢166人，本案合計採檢246人，除案23875陽性，餘245人皆陰性，疫情持續掌握中。

衛生局表示，新竹縣3月27日至4月1日連續6天辦理社區PCR免費篩檢，累計採檢1143人，1142人為陰性，1人陽性，該個案為桃園市觀音鄉大潭電廠員工，3月28日已轉報桃園市。