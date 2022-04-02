葳格國際學校小學部舉辦西班牙文化體驗日活動，透過熱情拉丁樂團與墨西哥舞團帶來的精彩表演，讓孩子感受熱情奔放的拉丁風情。（馮惠宜攝）

葳格國際學校小學部也舉辦西班牙文化體驗日活動，舞台中大大的墨西哥地圖，除了是拍照打卡處，也讓孩子透過地圖了解墨西哥地理位置以及各地物產、風土民情。（馮惠宜攝）

為培養具國際視野的孩子，葳格國際學校小學部慶祝兒童節舉辦「2022國際文化週，西班牙語系之旅—墨西哥活動」透過外師西語情境教學以及墨西哥文化節布置、舞蹈、美食等體驗課程，讓小朋友們在熱鬧、動感的慶典中，深入認識墨西哥文化與風情；就讀國小二年級的林冠宇說，同學們一起排練帽子舞，嗨翻了！

葳格國際學校總校長林坤燦說，立足台灣、放眼世界，培養具國際視野的孩子。是葳格教育體系具體實踐的教學目標，而延續體系中學部第二外語（德文、日文、西班牙文、法文）課程的基礎學習，利用兒童節以慶典式帶入體驗教學，去年奧地利音樂藝術饗宴、前年日本櫻花季，今年讓孩子體驗墨西哥風情文化。

在兒童節連假前夕葳格國際學校小學部也舉辦西班牙文化體驗日活動，從墨西哥民族傳統服飾到享用墨西哥傳統美食-Taco塔克、Quesadilla墨西哥薄餅與Chilaquiles玉米片，還有熱情拉丁樂團與墨西哥舞團帶來的精彩表演，讓孩子感受豐富多元、熱情奔放的拉丁及加勒比海文化風情。

林坤燦表示，國際村的概念早已是全球教育政策的趨勢，而葳格小學的教學團隊具體實踐「世界就是葳格的教室」的教學。葳格結合體系內所有適合的教學資源，落實108課綱素養的多元文化與國際交流，讓葳格的孩子在學習上都可以連續架構並永續下去，期待由兒童週的相關課程與活動，讓孩子們能展開更強壯的學習雙臂，打開更寬廣的國際視野。