警方在現場逐一清查顧客及工作人員身分。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方在現場逐一清查顧客及工作人員身分。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

信義分局警方到夜店擴檢，未發現違規情事。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

中央流行疫情指揮中心日前宣布，自4月1日起前往特定娛樂場所消費的顧客，應攜帶至少接種3劑疫苗的小黃卡或證明，從業人員也需接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。北市警中山分局在新規上路首日晚間11時，由分局長許頌嘉親自率隊，到轄內林森北路等地的八大行業實施擴檢，當場在酒店查獲一名少爺竟是偽造文書通緝犯，將他帶回偵辦。

中山分局動員派出所警力，會同商業處、建管處、消防局及衛生局等單位，針對有女陪侍酒吧業等八大行業實施聯合稽查，同時向業者宣導配合落實防疫措施，為強化治安維護，防範醉酒滋事、暴力鬥毆、販毒等情形發生，警方在現場逐一清查顧客及工作人員身分，當場查獲一名因傳喚未到案而遭通緝的少爺。

此外，信義分局也動員67名警力，到信義區夜店、KTV及餐酒館等場所查察，員警利用M-Police警用行動裝置對場所內顧客逐一落實身分查詢，全面過濾是否為居家檢疫隔離對象，並檢查顧客及工作人員實聯制及3劑疫苗接種證明資料，提醒業者應嚴格把關，以杜絕防疫漏洞，現場均無發現違規情事，稽查狀況良好。