澳洲總理莫里森今天宣布，明天將與印度簽定一項貿易協議，開啟「當今世上最大的經濟大門之一」。澳洲政府一直在推動出口市場多元化，以減少對中國的依賴。

路透社報導，澳洲大選在即，莫里森（Scott Morrison）希望在大選前與印度就長達10年之久的談判達成協議。

澳洲聯邦政府今天發表聲明說，貿易部長特漢（Dan Tehan）與印度工商部長戈雅（Piyush Goyal）明天將在線上儀式簽定「澳印經濟合作與貿易協議」（The Australia-India Economic Cooperation and Trade Agreement），澳印兩國並將持續致力達成正式的自由貿易協定而努力。

莫里森在塔斯馬尼亞（Tasmania）告訴記者，他和印度總理莫迪（Narendra Modi）將見證這個線上簽約儀式。他表示，澳印兩國都有意建立更緊密的貿易關係。

澳洲政府一直在推動出口市場多元化，以減少對最大貿易夥伴中國的依賴。兩國先前爆發外交爭端，導致中國對澳洲特定產品實施制裁。

澳洲對印度出口的商品金額達126億澳元，澳印簽定貿易協議後，其中85%以上商品將被取消關稅；10年內，免稅商品比例將達到近91%。

澳洲輸往印度的羊肉、羊毛、銅、煤炭、礬土、天鵝龍蝦、某些關鍵礦物與非鐵金屬的關稅都將被取消。

根據協議，印度出口到澳洲的商品96%將免稅入境。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110402