根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，烏軍用英國軍援的武器「星紋」（Starstreak）可攜式防空飛彈在盧甘斯克(Luhansk)地區擊毀一架俄羅斯Mi-28N直升機。影片顯示，直升機在被飛彈擊中的那一刻，機尾被一分為二，直接墜毀。

星紋（Starstreak）飛彈擊毀俄Mi-28N直升機畫面

「星紋」是世界上最快的短程防空飛彈，最高速度可達4馬赫，命中率高達96%，射程範圍由300~7000公尺。星紋有3個子彈頭，以鎢合金製造，在子彈頭脫離飛彈後，可以利用可控尾翼進行飛行控制，並向共同目標攻擊以摧毀目標。但在一般情況下，要使用星紋飛彈必須經過2~3周的訓練

「星紋」（Starstreak）防空飛彈系統

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說，已經有第一批烏軍完成訓練，將把星紋部署至戰場中。他並表示，英國「並任何人都做得更多」來幫助這個飽受戰爭蹂躪的國家。

他說:「星紋的最大的挑戰之一是需要經過長時間訓練，因武器系統的複雜程度越高，使用它們所需的培訓就越多。這就是為什麼真正的重點是幫助烏克蘭人翻新或重新定位俄羅斯或蘇聯的武器。」他還表示，「僅僅提供坦克是行不通的。」