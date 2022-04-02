五股圖書分館今重新啟用。（王揚傑攝）

五股圖書分館今重新啟用。（王揚傑攝）

五股圖書分館今重新啟用。（王揚傑攝）

新北市立圖書館五股分館過去給人陳舊昏暗的束縛感，設備也已老舊，無法滿足讀者需求，去年9月著手改建，今（2）日於兒童節前夕宣布重新啟用，閱讀空間以莫蘭迪綠搭配木質桌椅、書櫃，營造寧靜柔和的氛圍，搖身一變成為「小清新」文青圖書館，送給五股區的小朋友當作兒童節禮物。

改建後的五股分館空間寬敞明亮、動線流暢，柔和協調的莫蘭迪綠，搭配自然風的木質書櫃與書桌，讓閱讀氛圍更添文青感。新北市長侯友宜特別到場主持啟用儀式，他說，繼五股垃圾山成功翻轉成為「夏綠地」公園，五股分館改建後將結合守讓堂，帶動五股悠久的文化傳承。

五股分館針對不同年齡層讀者，規畫專屬閱讀區塊，3樓圓弧造形的兒童閱覽室，是專為親子打造的基地；銀髮族專屬的樂齡知識區，提供各類期刊報紙，讓長者能更方便使用圖書館的閱讀資源；4樓的開架書庫區，以輕工業風打造書牆迷宮，容納3萬餘冊藏書，讓讀者穿梭書架，增添趣味。

新北市文化局表示，市府致力打造城市閱讀空間，近年來持續擴增林口西林閱覽室、淡海小書房、五股守讓堂等服務據點，更為老舊圖書館進行變身，包括樹林分館、新店分館、瑞芳分館及五股分館等，透過空間改造與活化，為圖書館挹注新生命。未來也將持續於各區進行空間再造，打造圖書館新美學。