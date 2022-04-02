東南水泥昨日拆除水泥儲倉時因施工不慎，破壞台電電塔，進而影響到高鐵與台鐵路線，高鐵為此中斷台南－左營間列車7個小時，大批旅客塞在台南站，車輛、人流路線一團亂，交通部長王國材認為，工程團隊表現很好，但站區候車空間確實要檢討，已要求高鐵提出因應方案。

王國材指出，昨天事故共影響高鐵11.4萬人、台鐵1.2萬人，他對旅客們表示抱歉。他說，整個東南水泥施工，從影片來看工地警覺性非常不夠，倒的方向預估錯誤，他已請高鐵、台鐵研議求償，旅客補償部分則依照既有規範處理。

面對許多旅客批評高鐵的應變能力有問題，王國材表示，昨天事故發生在下午3點多，4點左右台鐵與高鐵工程人員都已經抵達現場，雙鐵都出動軌道維修車，配合台電一起施工，3個單位合作很順利又有效率，大家都盡力了，他個人覺得工程團隊表現不錯。

不過，在車站疏導方面，台南站擠滿旅客，王國材坦言「有點亂」，昨天最大問題是雖然接駁車派了300多輛，但在外圍塞成一團進不了候車區，以後上車地點應該要更分散，不能集中在原候車區。他說，昨天已跟高鐵談過，高鐵站區很大，有些人要安排往更遠的地方去候車，這些要徹底來檢討，找出因應方案。

至於求償還沒數字，王國材說還未出爐，等確定後會正式提出。

對於台灣鐵道暨國土規劃學會批評，昨日又是一起工程威脅軌道安全的是件，王國材認為，昨日的狀況與去年太魯閣號事故不同，這次東南水泥離軌道還有點距離，9層樓高的儲倉倒下壓到高壓電塔，這是意外，但也提醒了交通部，任何情況都可能發生，大家警覺心要高一點。