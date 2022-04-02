麗寶樂園安排YOYO家族哥哥姐姐們唱跳同樂，全場小朋友手舞足蹈、尖叫聲與歡笑聲不斷，和爸爸媽媽一起開心歡度兒童節。（麗寶樂園提供）

今天是兒童節連續假期的第一天，受到天候等因素影響人潮略減，但仍有許多全家出遊的情形，麗寶樂園一早開園後，大小朋友持續進入。麗寶樂園指出，樂園4／2〜4／5安排YOYO家族哥哥姐姐們唱跳同樂，全場小朋友手舞足蹈、尖叫聲與歡笑聲不斷，和爸爸媽媽一起開心歡度兒童節。

麗寶發言人陳宇秀指出，小朋友們的超級偶像來了！YOYO家族的哥哥姐姐們的魅力果然不同凡響，在連假的第一場見面會就聚集不少的小朋友到場互動，現場氣氛隨著哥哥姐姐們唱唱跳跳的舞蹈帶動嗨到最高點。

陳宇秀說，因疫情持續，仍舊無法出國被悶壞的大家，出遊清單裡面一定都有麗寶OUTLET MALL這一站購足，異國式的歐風建築外觀還有斥資千萬的科莫湖水舞燈光秀；加上麗寶OUTLET二期偌大戶外環境及街邊式的櫃位陳列，讓民眾一解無法出國的苦悶外，還能來場偽出國的體驗。

陳宇秀表示，麗寶OUTLET MALL即日起至4／10舉辦春遊同樂驚喜轉，全館單筆消費滿3000元就有機會獲得五星福容大飯店住宿券、萬國行李箱、Air Pods、HomePod mini等多項好禮。