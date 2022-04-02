基隆市1名40多歲沈姓魚販，4月1日工作完到銀行想要匯錢，但銀行行員發現沈男對匯款資訊很不瞭解，一直用操作手機與某人對話，行員察覺不對擔心沈男遭到詐騙，立即通知警方協助，確認沈男遭到欺騙，佯稱投資要求匯款14800元，幸好在銀行行員和警員苦勸下，才保護住沈男的辛苦錢。

據了解，沈男平時在市場賣魚，某天使用手機通訊軟體LINE時，看到一個陌生ID，頭像放上一張女性照片，沈男不疑有他按下同意互加好友，雙方就用LINE開始聊天，交流中對方開始提到投資賺錢，沈男竟信以為真到銀行匯錢。

當沈男到銀行匯款時，對相關資料很不熟悉，不斷用手機確認資訊，銀行行員察覺事有蹊蹺，口頭勸阻同時也馬上通報僅方，基隆七堵派出所接獲資訊，立刻派出2名員警到場瞭解，沈男一開始不相信行員與警察勸說，不斷強調自己要投資賺錢，2名警員給搜尋許多類似案例給沈男看，將近20多分鐘苦勸，沈男才打消念頭。

事後沈男不斷向行員與警員道謝，保護住自己的辛苦錢，也加強網路交友警戒心；基隆市警局第三分局呼籲，投資詐騙手法如出一轍，都會強調高報酬與高獲利，穩賺不賠等口號，切勿相信不明來源訊息，尤其是不認識「網友」，一旦有任何懷疑，都可以撥打110或165反詐騙電話求證。