本土確診個案近日暴增，也有不少人因返台隔離住進防疫旅館，其中不乏小朋友。為了慶祝一年一度的兒童節，也讓防疫旅館內的兒童不孤單，新北市觀旅局聯合各單位，贈送防疫旅館的12歲以下孩童一組玩具包，內含遊戲繪本、創意積木組、玩具車組等豐富禮品，希望讓兒童在隔離時也能感受節慶的氣氛和溫暖。

新北市觀旅局今年1月起就與防疫旅館合作，贈送新春關懷禮包給返台旅客，分享新春喜悅，另外元宵節時防疫旅館也會主動送上應景食品或禮品。

這次為了慶祝兒童節，照顧防疫旅館內的兒童，觀旅局聯合烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、新北市玩具銀行及防疫旅館準備多組玩具包，並在2至5日兒童連假期間，與防疫旅館內的兒童共度兒童節，除了免費提供玩具包外，有觀光遊樂業者也為返台旅客提供空中纜車招待券、文創口罩、吊飾、環保袋等禮品，希望照顧親子需求。

觀旅局長楊宗珉也前往防疫旅館視察，特別送上兒童節玩具禮包，並致電給住客表達關心；楊宗珉表示，市府會在兒童節當日會給小朋友驚喜，期望能陪伴他們度過一個不無聊的兒童節，未來會積極推動與觀光產業的合作，也感謝住客配合落實防疫、防疫旅館人員盡責堅守崗位。