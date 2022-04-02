俄烏衝突爆發後，淡江大學副教授紀舜傑分析，民進黨有一點調整，以前是「抗中保台」，現在變成「保台試中」，跟中國大陸不可能不談，但怎麼談，就去試看看。也就是民進黨在揣摩一個不是「台獨」的東西，去跟中國大陸取得接觸！

陸委會主委邱太三3月23日稱如果「維護中華民國主權」不算「台獨」的話，是跟大陸談判時一個比較好的條件。淡江大學教育與未來設計學系副教授紀舜傑分析，這是一個訊號，表達民進黨可以談，也願意談，其實蔡英文從來不講「台獨」。

紀舜傑為美國密西根州立大學政治學博士，曾任呂秀蓮幕僚、總統府參議，現為淡江大學教育與未來設計學系副教授。

香港媒體《中評網》今（2）日刊出一篇紀舜傑的訪問稿。紀舜傑指出，烏克蘭讓大家有一點警覺，依賴人家是一件有點冒險的事情，所以民進黨有一點調整，以前把兩岸關係都包給美國，現在是不是要做一點適度的修正？

紀舜傑解讀，這是民進黨的微調，以前是「抗中保台」，「抗中」在「保台」前面，可以凝聚選票；現在保台比抗中還要重要，變成「保台試中」。試是「嘗試」，跟中國大陸不可能不談，但怎麼談，也不可能一下子就把底線給露出來，就去試看看。

紀舜傑分析，以前民進黨不抱「中華民國」的，蔡英文還說那是流亡政權，現在已經會去用「中華民國台灣」，也會稱「中華民國」，這就是蔡英文有在修正。

紀舜傑強調，民進黨在揣摩一個不是「台獨」的東西，去跟中國大陸取得接觸！