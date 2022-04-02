奪冠霸主羅英瑋、林裕強搭檔表演雙人高空盪鞦韆，認為雨天盪盪鞦韆更有挑戰性。（廖素慧攝）

傳承200多年的嘉義市高空盪鞦韆活動今天盪起來，遇到陰雨綿綿的天氣，曾奪冠的羅英瑋、林裕強搭檔表演雙人盪鞦韆，克服手滑腳滑的困難，加倍用力盪向天際，彷彿要飛騰起來，他們說，闖盪賽會10多年來第一次碰到下雨天，更有挑戰性。

羅英瑋從小就看著父親羅溪城高空盪鞦韆的英姿，十分嚮往，國小時也就參加高空鞦韆比賽，訓練了一身的膽識、耐力及爆發力，平時就練腰力及腿力，曾奪下中年組單人盪鞦韆冠軍；林裕強也曾盪出3次冠軍。

他們說，參加高空盪鞦韆比賽多年，第1次碰到下雨天，鞦韆是用竹子製作架起來的，有水會溼滑，手抓竹竿、腳踩踏板都滑滑的，不好施力，幾乎是花了一倍力氣及運用小技巧，才讓手抓牢、腳穩住，盪到約2、3樓高的空中。

嘉義市光路里高空盪鞦韆活動傳承200多年，在嘉義市政府推動文化觀光的鼓勵下，發展成為全國獨「嘉」的「嘉義市鞦韆節」，每年農曆3月初在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧舉行，吸引眾多高手12公尺高的鞦韆架，一較高低。

光路里長林昇賢表示，舉辦賽會多年，首次碰到下雨天，但賽程照常進行，只是今年配合防疫，取消雙人組競賽，只有單人組競賽，再依年齡區分為少年組（25歲以下）、青年組（25歲至45歲）、中年組（45歲至65歲）等3組競技。