自2022年起至今，我國本土破千例，前台大感染科醫師林氏璧表示，很多人擔心清明連假過後，疫情會升溫，但他認為大家可放寬心，萬一未來單日出現上千例確診、比去年五月更多也不要驚慌，因為現在的重點應是「重症清零」，靠著疫苗覆蓋率、口服藥物與瑞德西韋來降低重症與死亡的機率。

林氏璧昨在臉書發文說，2022年起的本土個案已破千例，根據中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞報告，自1月至今，本土中重度患者維持3例、死亡則有1例，重症率為千分之2.4，也就是百分之0.24；致死率為萬分之8，無症狀、輕症比例為99.76％。而不同年齡層染疫差別大，70到80歲以上致死率、重症率比其他年齡層高，與其他國家觀察一樣，因此年長者們應接種第二與三劑加強防護力。

林氏璧坦言，清明連假到了，很多民眾擔心南來北往會使疫情升溫，但他認為這次可用平常心來看，Omicron進入社區後，沒有出現指數型上升的確診數字，也只有台灣和大陸可將Omicron壓制到這樣的地步，他個人認為已接近奇蹟，特別是上次過年，全台10條傳播鏈，放假完疫情反被壓下來。

林氏璧也說，如果這次連假過後，確診數字逐步上升，沒有被壓下來，那就是終於來了，大家可以認真迎向期末考了，努力擋了病毒這麼久，就是要搶到更高的疫苗覆蓋率，而有些人就是沒有疫情就不會想打疫苗，這也未嘗不是好事啦！

林氏璧表示，確診數字本身不是最重要，台灣仍有可能靠著疫調壓制病毒，且目前的機率還算高，但他希望大家接下來若再看到單日上百例，甚至上千例、超過去年五月最高值的確診數字都不要太驚慌，因為這是所有Omicron入侵的國家都曾發生過的事情，無一倖免。重沒有太多重症與死亡，不要造成醫療崩潰才最重要。

林氏璧指出，死亡數字究竟可壓多低？這和各國自然感染比例、疫苗覆蓋率與長者感染比例與有無藥物都有關。目前染疫死亡率僅萬分之8，是因為老人族群還沒有非常多人受感染，一旦年長者染疫，特別是只打一劑疫苗的，肯定還是會重症和死亡的。

林氏璧認為，若真的發生指數型上升且有染疫者死亡，反而會催促不願意打疫苗的人接種。台灣也準備了口服藥物與瑞德西韋，能有效降低沒打疫苗者的重症和死亡率，因此他並不會太擔心老人疫苗覆蓋率不夠這件事。加上病毒本身變弱，又有藥物，相較去年五月真的差很多了，「兵來將擋水來土掩，我相信台灣會成功度過這關的。」