網紅鳳梨（吳泓逸），憑著獨樹一格的台式幽默，受到大批粉絲愛戴，近來進軍手搖飲市場，更是吸引不少消費者上門，銷售業績開出紅盤，不過事業如日中天之際，卻無預警宣告破產，引發網友熱議。

鳳梨（吳泓逸）事業版圖拓展至手搖飲料，剛開幕就因為原物料賣光，隔天直接休息一天，日前更貼出店面徵才資訊，希望募得工作夥伴一起打拚事業，沒想到外界認為他賺進大把鈔票時，卻無預警在instagram用黑底白字寫下「本人正式宣布破產」，還於限時動態分享一次，雖然沒有明說細節，卻讓不少網友驚覺事態似乎有點嚴重。

不過有眼尖網友查覺不對勁，發現鳳梨發文的時間點就在4月1日愚人節，紛紛留言：「愚人節快樂 歸崗欸」、「剛才看到牛肉麵廣告，破產，我信你個鬼」、「明天過後又是好幾個億了」、「趕在12點之前嗎」、「想到的原因只有多人同時受孕，沒有愚人節」、「趕在愚人節的最後一小時」、「沒關係，還可以拍片賺錢」。

鳳梨之前捲入約砲風波，不滿有人利用他的名義約砲，因此動怒發文：「我很認真沒在跟你們開玩笑，你他媽不要整天盜用我名義在汁妹，我整天忙得要死不活的，根本沒什麼狗懶毛時間玩什麼狗屁交友軟體」，還為此事開直播重申若類似情形再發生，麻煩大家自己辨別處理，自己不會再出面解決。