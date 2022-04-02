獰貓有著一雙超大耳朵，食物在哪兒用「聽」的就好。（動物星球頻道提供）

和天生習慣獨來獨往的大貓不同，獅子是百分百的社交型大貓。（動物星球頻道提供）

動物星球頻道《野地贏家》系列以迷人的大型貓科動物、鳥類和靈長類為主角，透過比較其在荒野中生存的獨特技能，以嶄新角度揭露牠們的特徵和特性，探索牠們之所以與眾不同的原因。首集「強力貓爪」關於美洲豹、美洲獅、非洲獅、獰貓、獵豹、中國東北花豹、西伯利亞虎、雪豹和伊比利大山貓等雄偉大貓的故事，看牠們如何運用驚人咬力、雪亮視力、靈敏聽覺、飛快速度和攀岩利爪，在濕澤、高地、草原、沙漠等氣候極端、強敵環伺的險境中奮力求生。

鏡頭首先帶領大家來到南美的熱帶濕地，住在那裏的美洲豹是南美體型最大的貓科動物，牠們身上的花紋美麗而神秘，為適應棲地，美洲豹不但是游泳高手，還有超強咬力，連凱門鱷都不是對手， 牠的牙齒能刺穿凱門鱷的骨頭。住在智利高地草原的山獅（又稱美洲獅）則趁夜色掩護以靜制動，靠著極佳的夜視力和耐心一舉擊殺落單的原駝，這一頓夠牠和 ˇ個寶寶在高地上撐個2、3天。家住南非灌木叢的獰貓有著一雙超大耳朵，這也是牠的狩獵神器，食物在哪兒用「聽」的就好，躲在灌木叢中的沙漠鼠自認安全，不料一舉一動都在獰貓掌握之中，大貓輕鬆出擊、早餐到手。

非洲塞倫蓋提草原上的獵豹是所有大貓中奔跑速度最快、眼睛也最銳利的，當牠們鎖定目標，便會以最高時速100公里的閃電之姿奔向獵物，然而辛苦捉到的獵物經常會被更強壯且成群行動的鬣狗從中攔截，儘管心有不甘，但獵豹只要瞄頭不對就會毅然放棄到手的肥肉，不與鬣狗群硬碰硬，棲息在俄羅斯近太平洋岸的西伯利亞虎體型是虎中之最，甚至比非洲獅更大。然而西伯利亞虎卻不以蠻力而以智取獵物，聰明的母老虎在鹿群往來海邊（吃海藻補充營養）與棲地之間的森林裡埋伏，守株待「鹿」、獵物輕鬆到手，不僅讓自己在險峻的雪地中飽餐一頓，也讓自己的2隻幼虎大快朵頤。

和上述天生習慣獨來獨往的大貓不同，獅子是百分百的社交型大貓。如果沒有獅群的保護、庇護和團隊合作，很難獨自餵養幼獸或獵殺大型獵物。組成一個團隊，讓牠們有最佳條件在開闊的草原、茂密的灌木叢，甚至荒涼的沙漠中生存。高度發達的家庭意識與社會行為相結合，正是獅群生生不息的重要關鍵。瀕危的中國東北花豹和伊比利大山貓則在人類的協助下看到了一絲種族延續的曙光。《野地贏家》將於下周起，每星期五晚間8點於動物星球頻道播出。