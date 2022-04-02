品冠（左）與好友吳大維交情深厚。（種子音樂提供）

品冠將於5月28日在北流舉辦演唱會。（種子音樂提供）

品冠近期正如火如荼籌備全新專輯以及「不如我們今天見」巡迴演唱會台北場，趁著忙碌工作的難得空檔，特地揪演藝好友吳大維一起到「噶瑪蘭威士忌酒吧」小酌放鬆，也隨性地拿起吉他彈唱英文歌曲。回顧2人的情與淵源，最初是20多年前品冠上吳大維主持的廣播節目以及主持的頒獎典禮後認識彼此，近2年因參與同一個家庭俱樂部，雙方家庭時常一起在俱樂部打球運動、聚會，也會邀請彼此出席對方的家庭慶生聚會，使得友情變得更加緊密深厚。

20多年來2人一路從單身轉變成人夫、爸爸身分，聊天的話題範圍越來越廣，包含音樂、運動、家庭親子等話題，他們也都喜歡品酒，特別喜歡威士忌酒類，偶爾三五好友相約小酌聚會聊天放鬆，不過外界很好奇兩人是如何變成好朋友？品冠笑虧：「我平常看起來就比較正派，怎麼會跟David（吳大維）熟。吳大維不甘示弱笑答：「你的意思是我邪門囉？」你來我往鬥嘴顯見2人好交情。事後吳大維表示：「雖然我們看似個性很不一樣，但跟品冠聊天很投緣，我們的老婆小孩也互相認識，可以一起聊天小酌聚會，結交他這個談得來的朋友，相處起來很自在。」

品冠提到：「因為認識David之後，我更懂得待人處事如何更放鬆一點，我們也有很多共同話題能聊，像是運動、家庭生活、育兒，現在我們也都有家庭，也會分享一些親子話題。」吳大維回顧有一次兩人的家庭一起慶生吃飯，品冠特別用手機軟體彈出和弦，一邊演唱歌曲替吳大維慶生，讓他好感動，一旁做菜的師傅聽完後更是讚嘆：「一聽到品冠一開口唱歌，我眼淚都快流下來了，真的好好聽。」

吳大維聽聞品冠即將在5月28日在北流舉辦演唱會的消息，替他感到相當開心，迫不及待演唱會上能聽到多首經典好歌：「像是〈門沒鎖〉這類型的快歌就很好聽，他兒子演唱的版本更是青出於藍，希望演唱會上能聽到更多的快歌，展現不同面向給歌迷朋友們。」也爆料品冠私下非常活潑有趣，很常模仿、講冷笑話，跟平時斯文形象反差大，常常逗得身邊的大家捧腹大笑。品冠「不如我們今天見」巡迴演唱會5月28日台北場現正熱賣中，購票洽年代售票系統。