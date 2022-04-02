桃園舞蹈老師傳播鏈擴大！宜蘭縣昨新增3人確診，今再傳4所國小共6名學童染疫，其中員山鄉員山國小、宜蘭市光復國小各增2人，宜蘭市新生國小、中山國小各增1人。

宜蘭縣府宣布，員山、光復、新生國小停課至4月10日，加上羅東國中，全縣已有4校停課；確診1人的中山國小則待師生PCR篩檢結果，再決定是否停課。

據了解，今天新增的6名學童，全都在宜蘭舞蹈教室學舞，與桃園舞蹈老師傳播鏈有關。這6名學童中，除了中山國小確診者，其餘5人都在居隔期間陰轉陽。宜蘭縣衛生局預計今天下午3點，線上疫情記者會說明。