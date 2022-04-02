危險海砂屋常因住戶整合問題無法解決，新北市《新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例》四月上路，除了有海砂屋認定標準、容積、補助、審查，還有限期強制拆除、斷水斷電等強制作為，解決釘子戶問題。新北目前有79案列管案件，都可適用。

新北市工務局長詹榮鋒指出，自治條例共計15條，4月起正式實施，以往海砂屋重建困難在於住戶意見分歧，加上缺乏條例強制約束，導致拆除重建進度延宕，影響居住安全甚至危害公共安全。

自治條例明訂海砂屋限期停止使用及限期拆除的認定標準，建築物所有權人若違反條例，可連續處5000元以上6萬元以下罰鍰，必要時可依法斷水、電。

符合自治條例經市府核准為限期拆除的海砂屋，逾期未拆除則可連續處3萬元以上6萬元以下罰鍰，並依建築法強制執行拆除。

已核定須拆除重建之海砂屋，後續將由專家學者及本府各相關單位組成審查會，依照建物耐震能力、抗壓強度、重建整合程度及執照申請等情形，由委員整體考量後排定優先停用對象，並依建築法要求建築物所有權人停止使用。

不過，為了鼓勵屋主加速拆除重建，海砂屋拆除完成後，可依照主建物面積，向工務局申請補助，每戶最高20萬，但核定後超過3年未拆除者，補助費用將逐年遞減10％。另針對經濟或社會弱勢者，則會協助安置或給予租屋補貼，減輕弱勢民眾的負擔。

詹榮鋒強調，經自治條例核定應拆除重建的海砂屋，後續可搭配多元都更機制，依基地條件自行選擇最佳重建方式。市民若有居住安全疑慮，可立即向市府申請防災都更、危老重建、一般都更等多元都更方案進行重建，都市更新處及新北住宅中心將予以協助早日重建完成。