許多人如果前一晚吃重口味、或睡眠品質不佳，隔天起床就會發現臉部、身體水腫，整個人看起來好像胖一圈，「越 L'EXCELLENCE診所」營養師劉馥萱表示，導致水腫的原因有很多，水喝不夠、吃太鹹、婦科問題等因素都可能會導致水腫的狀況發生，若想要消水腫，可以飲用咖啡、黑豆水、玉米鬚茶、紅豆水幫助身體排除多餘水份。

▍1.咖啡

劉馥萱分享，黑咖啡中的「咖啡因」有助於代謝身體多餘的水份，讓腸道加速蠕動，所以許多人會在早上喝杯黑咖啡來消水腫，不過如果是容易心悸的人，或是長期慢性疲勞、無力感很重的人，不宜喝太多咖啡，否則可能會導致焦慮、失眠等狀況。

▍2.黑豆水

劉馥萱表示，黑豆水有豐富的礦物質鉀，可將體內的鈉排出體外，來幫助身體代謝及消水腫，黑豆水其實可以在家簡單製作，把黑豆放到乾鍋中小火乾炒至表皮裂開，放涼後可直接加熱水沖泡，大約2大匙可沖泡2000CC水量。不過劉馥萱提醒，如果是慢性腎臟病、心臟疾病及肝臟疾病等造成的水腫，就不適合這個消水腫的方法。

▍3.玉米鬚茶

玉米鬚是一種中藥材，劉馥萱分析玉米鬚具有利尿消水腫、抑菌及保護心血管等等效果，能搭配菊花、蒲公英、玫瑰花等，增加口感，不過建議不要空腹飲用，正在哺乳中的媽媽也不適合喔！

▍4.紅豆水

劉馥萱表示高鉀含量的食物可以幫助人體消水腫，原理在於能改善平衡體內的鈉質進而平衡水分，因此像是紅豆水、薏米水都是不錯的選擇，值得注意的是無論是自行烹煮或是選購隨身沖泡包，還是要特別注意含糖量、澱粉含量的部分，因為紅豆及薏仁皆屬於澱粉，喝過量對人體也易造成額外的熱量負擔。

劉馥萱最後提醒，如果經常水腫，建議還是要就醫檢查，找到水腫的真正原因，茶飲能短期將水分排除，但任何飲品過量都可能會造成體內電解質失衡，反而影響健康。日常飲食及生活習慣要規律、少熬夜、多選擇天然原態少加工的食品，每日飲水量要足量2000cc，不要為了減重少吃，吃足蛋白質及蔬菜、適量澱粉，細嚼慢嚥才不會水腫，才能越吃越瘦。