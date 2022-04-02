42歲小嫻（黃瑜嫻）與小1歲男友金剛（李信樵）交往後定居恆春，兩人選擇擺攤賣雞翅，揮去過往藝人身分專心創業，生意做的有模有樣，努力務實的形象深入人心，時不時也會在臉書分享生活的近況，小倆口共同為生活打拚，感情穩定。怎料最近金剛露面的次數減少，只剩小嫻一人在鏡頭前直播，她昨（1日）透露是因為金剛手受傷，但還是會在墾丁擺攤。

根據《ETtoday新聞雲》報導，金剛是因為地板滑，導致他滑倒摔到手，他說原本以為自己身體很健康，沒想到一滑倒就受傷，只能打上石膏，家中的諸多事務只能交給小嫻做。小嫻也透露3日金剛會去開刀，早早醫治。

小嫻在貼文中提到，金剛就算手受傷也堅持工作，無法閒下來，她俏皮喊話「你們還不來嗎？」，催一催買氣，將擺攤資訊公布，同時提醒：「記得防疫措施要做好，口罩戴好戴滿，實聯制，噴酒精喔！大家明天見！」，即使男友受傷工作還是滿滿的正能量。照片中她與金剛兩人對著鏡頭擺出不同姿勢，同時露出燦爛微笑，金剛更搞笑的舉起打著石膏的右手，雖然受傷了，仍舊不忘樂觀面對。

而月初小嫻過生日，男友金剛早在昨晚就親自準備蛋糕替小嫻提前慶生，金剛幽默說：「希望妳每天開開心心的，然後我如果惹妳妳也不要生氣，因為身體健康最重要喔」，金剛謝謝小嫻在他生日時，承諾要改自己的脾氣，讓他暖心說：「這些我都有感受到喔，也謝謝妳願意陪我一起努力一起好好生活，謝謝妳的一切」。

兩人愛情融於平淡生活，卻能繼續不離不棄互相扶持，讓很多人羨慕。