主持人戴立綱點出一個神秘事件，7歲大的日本男童田野岡大和住在北海道，2016年夏天他在全家出遊途中向別人扔石頭，父母想教訓教訓，就把他丟包在山中5分鐘，回去一看男孩竟然就消失山林中，他沒水沒食物能活幾天？6天之後竟然被找到，而且健康狀況良好，真的是奇蹟嗎？

戴立綱說，日本7歲男孩田野岡大和因頑皮被父母懲罰，被遺棄在北海道一處有熊出沒的森林之中，事隔6日後他奇蹟生還，北海道警方等待男童康復後，向他仔細查問，從被父母趕下車到被發現期間的經過，外國一個網紅附上Google地圖，整理出田野岡大和失蹤事件的過程，並列出以下8項疑點，引來網民熱議。

北海道7歲男童被父母丟包5分鐘就消失山林，沒水沒食物能活幾天?（新聞龍捲風Youtube）

疑點包括田野岡大和被父親遺下在山林後，在5至10分鐘內就離開了父親視線、獨自在山林生活了5天，其中3天還下大雷雨、獨自渡過3條沒有橋的河流、僅穿一件T恤橫越駒岳山麓、攀過山巔到達自衞隊駐紮地、警察與消防隊及自衞隊搜索完全沒發現他、追蹤警犬也沒發現他、最後竟在上鎖的自衞隊小屋內被發現。

整理的8大疑點如下：1.5至10分鐘內離開父親視線。2.獨自生活5天，其中3日大雷雨。3.穿一件T-shirt橫越山麓。4.警察、消防隊及自衞隊完全沒有發現他。5.獨自走過3條沒有橋的河川。6.連山巔都能越過，卻出現在自衞隊的駐紮地。7.警犬也沒發現他。8.最後出現在已上鎖的自衞隊小屋。