謝金燕8月將在高雄巨蛋舉辦演唱會。（開麗娛樂提供）

謝金燕日前宣布8月重啟「TURN口罩 世界巡迴演唱會-高雄站」，讓期待已久的粉絲們蠢蠢欲動，留言許願姐姐能找嘉賓一起「TRUN口罩」，其中呼聲最高就是她心目中唯一男神劉德華！從小到大從沒掩飾對偶像劉德華愛慕之意的謝金燕過往曾放話「非他（劉德華）不嫁」，因此成為歌迷津津樂道的話題，去年趁愚人節決定集體「整」謝金燕的粉絲，串通好把社群的大頭貼相片全換成劉德華頭像，還紛紛留言跟謝金燕對話，讓誤以為真的姐姐事後直呼「被整到了」。

一年一度的愚人節再度到來，警覺心不夠的她今年又被整了，謝金燕事後回想說：「被經紀人通知要去廣告定裝，早早就畫美美在等她，結果等半天還跟我說她會晚一點叫我不要生氣，姐姐我夠有耐心了等了她1個半小時，後來又打給我，問我『現在妳很生氣嗎』？廢話...老娘不等人的，經紀人說『好，那妳把妳現在生氣的樣子拍給我』。」姐姐發現被騙，大呼「我氣屎（死），這梗她鋪了1個月，氣我自己整不到你還告訴大家我有多傻」。

有鑑於最近疫情反覆無常，讓謝金燕坦言疫情延燒2年多讓自己感觸良多，「去年感覺什麼都沒做又過了1年，有多少青春可以這樣耗，舞步早就忘掉世界因疫情停頓2年，一切變得好陌生，也看不見彼此的笑容，為了防疫，大家都窩在自己的元宇宙世界裡，真的想念過往人與人之間的溫度」；正能量的她也以「心情日記」與粉絲共勉：「雨過終將天晴，莫讓陰雨陰了你的人生，得過且過不如用力的過，你心中的小太陽……該起床囉。」謝金燕8月20日高雄演唱會購票請洽Kktix或全家便利商店FAMIPORT。