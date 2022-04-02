桃園市１名葉姓男子，和李男及其女友小花（化名）等５人一同前往酒店喝酒，結束後，葉男假借喝醉，要求騎重機的小花送他回家，回家的途中葉男竟多次撫摸小花的胸部，到家後，還將小花壓在地上，試圖脫掉小花的褲子性侵，小花因為覺得自己被侵犯，崩潰提告，桃園地院依強制猥褻罪，處葉男有期徒刑７月。

桃園市葉姓男子，和李男及其女友小花等５人一同前往酒店，飲酒作樂，結束後葉男以自己喝醉為由，要求騎重機的小花載他回家，小花勉強答應，不料葉男竟在回家路途中，多次違反小花的意願，從後座抱著小花，還將手伸進小花的衣服裡面，強行撫摸小花的胸部。

小花將葉男送到住家樓下的停車場時，葉男又起了色心，先拉住小花的包包後，強行將她衣服脫掉，不顧小花多次反抗，還將人押在地上試圖脫掉她的褲子，小花用力用腳踢葉男的肚子順利逃脫，不料又被葉男抓住，並隔著衣服不斷撫摸小花的胸部。

小花見路邊有行人走過，便大喊「救命」葉男還威脅說：「不要叫，如果妳不叫，就把你的手鬆開」，但小花從未停止喊叫，葉男但心被發現，便丟下小花逃離現場，小花因為覺得自己受辱便驗傷提告。

桃園地院審理時，認為葉男因為一己私慾，未尊重小花之個人意願，妨害其身體及性自主權，造成小花身心受創，但考量葉男犯後坦承犯行，態度尚可，且以與小花達成和解，依強制猥褻罪，處有期徒刑７月。緩刑２年，並應接受法治教育課程２場，緩刑期間付保護管束。