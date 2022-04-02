房市329檔期來臨，想要趁4月清明連假去賞屋的民眾，若是擔心預售屋沒有實體能夠看，害怕交屋時跟想像落差很大，需留意幾項購買預售屋注意的重點，讓想購屋的民眾能夠有效賞屋、聰明買房！

21世紀不動產指出，為避免建商在興建過程中倒閉或是有糾紛，一定要選擇有信譽的建商，交屋時也要仔細核對契約，保障自己的權利，下列幾點可以先篩選，1.是否為建 築開發商業同業公會成員。2.是否發生過法律糾紛。3.是否公開提出建案詳細資訊。4.是否願意階段性開放工地現場勘查及記錄。5.公司成立經營時間長短。6.所推出的建案出售率。7.是否有建築安全履歷協會認證。8.是否有履約保證之第三方支付。

建商提供的樣品屋及平面配置圖則要注意「傢俱尺寸的合理性」及「規畫是否合理」，例如可以觀察傢俱尺寸是否刻意縮小，來放大整體空間，像是不夠深的衣櫃，較矮小的沙發、桌子、不夠深的鞋櫃等等，或者是廚房沒有放冰箱、陽台沒有放洗衣機，實際入住時如果再加上這些必要的家電後空間還有餘裕嗎，因為樣品屋通常不會有樑柱，可以搭配平面圖跟樣品屋來交叉比對，實際了解成屋後樑柱會在哪裡，以免實際交屋後多了樑柱，發現空間感比想像中來得小，以及通常樣品屋位置跟實際預售屋所在基地是不同的位置，最好實際到基地所在地晃晃確認周遭環境，確認周邊是否有既有建物或者是即將興建的建物會阻擋房子的採光。

客變的眉角要符合自身生活習慣為主。在施工過程中，消費者可以在建商指定的期間進行有條件的設計變更，也就是所謂的「客變」，包括屋內隔間、地板牆壁等建材、廚房衛浴設備等等，都可以調整及變化，為將來進入裝修期能夠更符合自己的需求，變更次數通常以1次為限，例如自行安排順手的插座、電源開關，以及你可能不喜歡建商附設的衛浴品牌，那你可以退掉衛浴由建商返還費用，再自費安裝自己喜歡的衛浴品牌及設備。