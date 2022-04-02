英媒稱烏克蘭指控中國網路攻擊，烏情報機構闢謠。圖為《泰晤士報》截圖。（觀察者網）

大陸觀察者網2日報導，英國《泰晤士報》1日發文，只 中國在俄羅斯入侵烏克蘭前夕，對烏克蘭軍事及核設施發動「大規模網路攻擊」。該媒體還聲稱有關指控來自烏克蘭國家安全局（SBU）。對此，烏克蘭國家安全局在多家社交媒體上澄清，沒有向任何媒體提供上述消息，該機構目前並不掌握有關資料，也未對此進行調查。《泰晤士報》自家的「調查結論」，和該機構沒有關係。

《泰晤士報》1日以「中國被指控在俄羅斯『入侵』前幾天，對烏克蘭進行網路攻擊」為題刊文，援引烏克蘭國家安全局的「消息」稱，烏克蘭國防部和其他機構的600多個網站受到「中國協調的數千次駭客攻擊」，中國「旨在竊取資料並探索關閉或破壞重要國防和民用基礎設施的方法」。

報導稱，烏國家安全局「透露」中國的「網路攻擊」早已開始，且在2月23日，即俄對烏展開「特別軍事行動」前一天「達到頂峰」。

《泰晤士報》聲稱烏國家安全局與其「分享」了一系列「情報備忘錄」，其中一份列出了駭客對烏克蘭核基礎設施的攻擊。備忘錄稱：「特別值得關注的入侵事件包括針對國家核監管局的電腦網路刺探（CNE）活動……中國網路程式發起的特定CNE活動包括數千次攻擊，指向至少20個不同的漏洞。」

對於《泰晤士報》披露的內容，烏國家安全局4月2日在推特、臉書、Telegram等社交媒體發文澄清，該機構沒有向任何媒體提供官方消息，稱中國在俄羅斯「入侵」之前對烏克蘭進行網路攻擊。

烏國家安全局強調，《泰晤士報》自己的「調查結果」，與該機構無關，烏國家安全局目前沒有這類資料，也沒有就此行為進行調查。

在《泰晤士報》推特的評論中，不少網民貼出了烏克蘭國家安全局的回應，有人寫道：「他們（烏國家安全局）似乎並沒有提出這樣的指控，《泰晤士報》需要解釋一下。」

前微軟高級威脅情報分析師凱文·鮑蒙（Kevin Beaumont）也在推特轉發《泰晤士報》的報導，並寫道：「這是一個完全和徹底的虛假故事。」

他表示，連「消息來源」都出面否認，這篇報導要麼是記者編造的，要麼是有誤解，要麼就是記者也被假消息蒙蔽。

截至發稿，《泰晤士報》尚未公開回應。

俄烏衝突爆發後，一些西方國家頻繁抹黑中國對烏克蘭和北約國家進行所謂「網路攻擊」。此次《泰晤士報》也援引「美國情報來源」的消息，稱有關中國在俄「入侵」烏克蘭前對後者發動「網路攻擊」的消息是「準確的」。

值得一提的是，中國國家互聯網應急中心近期檢測發現，2月下旬以來，中國互聯網持續遭受境外組織網路攻擊，其通過攻擊控制中國境內電腦，進而對俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯進行網路攻擊。經分析，這些攻擊地址主要來自美國，也有少量攻擊地址來自德國、荷蘭等國家，87％的攻擊目標是俄羅斯。