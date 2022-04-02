東南水泥昨下午工安意外釀大禍，造成全台高鐵大癱瘓，其中左營－台南全面停駛，直到晚間10點多才恢復通車。藍委陳以信昨下台南就碰上高鐵停駛災情，在其社群平台分享台南高鐵站塞爆的情景，直呼防疫社交距離都沒了。

陳以信昨（1日）在臉書發文分享自己被困在高鐵的經過，表示自己當時在桃園高鐵站內，雖然高鐵還是有到台南，但所有車次都延誤，直到下午5點多都還卡在桃園。好不容易自己搭乘的高鐵到了台南，但一出月台，台南高鐵站到處都是人潮，光走出去就花了半小時，「防疫社交距離都沒了」。

許多網友都在其po文底下留言表示，「錯愕」、「宛如第三世界」、「可憐的台灣老百姓」。

針對東南水泥舊廠拆除拆除意外，國民黨團今表示，要求高鐵公司應再強化突發事故旅客疏導的應變能力，對交通部、高雄市政府總在出事後究責、卸責推諉的態度，必須給予嚴厲譴責；民眾黨立委委張其祿則認為，近日接連發生人為、非人為事故，造成區域性大停電，尤其是昨晚人為事故，瞬間癱瘓高鐵，顯示台灣的運輸系統電力調配沒有立即的轉換及應變機制，政府應盡速完成電網韌性改善、強化災害應變能力及調度機制。