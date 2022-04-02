清明節連假首日，不少人前往山區掃墓，新化區外環道路2日出現大批車流，2日上午9時許先有數百住戶停電，接著路口交通號誌也失靈，警方動員前往路口疏導掃墓車流。台電台南區營運處趕緊秀出停電通知單，強調非無預警故障停電，而是線路改善的計畫性停電，3月25日已事先通知，共有347戶從上午8時停電至下午4時。
適逢清明連假首日，台南市山區2日一早出現不少掃墓車隊，新化區外環道路車流甚多，東榮里附近卻傳出多戶停電，連交通號誌也失靈。
警方獲報後派員前往疏導交通，基層員警對停電問題稱事前並不知情，是接到民眾打給勤務中心後轉通報，才到場，現場的台電維修員表示是線路中的礙子故障，遭質疑又是一場無預警停電。
台電台南營運區處回應表示，該區電線線路老舊，若不維修，日後恐會產生無預警停電事故，上月底已先公告2日進行線路改善，針對線路上的變壓器卡油與礙子損傷問題，作設備更換。預計上午8時至下午4時的工作期將停電347戶。
台電高層提出停電通知單證明確有預先公告停電，通知單除逐戶發放用戶，同時傳真給新化警分局及勤務中心。
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