警方南下破獲黑幫改槍工廠。（警方提供）

銷聲匿跡沒好事 板橋黑幫躲台南改槍 警跨區破軍火庫

陳姓、簡姓黑幫成員，平時活躍於新北市板橋、土城，日前卻銷聲匿跡，北投警方追查後，發現兩人躲到台南，暗中經營改槍工廠，日前前往台南攻堅，當場逮捕2嫌，起獲1把HS2000制式手槍、2把改造手槍、1把改造霰彈槍，以及改裝中的氣動槍枝33枝，另有子彈、火藥。

北投警方指出，陳嫌為新北幫派分子，且因毒品案遭通緝，原本與簡嫌在板橋一帶吸毒、滋事，但日前卻悄悄南下，警方經連月追查，發現兩嫌躲至台南市安平區，疑似另起爐灶，暗中從事槍枝改造之不法行為。

專案人員經跟監、蒐證後，日前鎖定犯嫌據點，重裝前往攻堅，當場逮捕重嫌，查獲多把改造槍枝，現場另有子彈30顆、道具彈38顆、底火片64片、火藥1批、疑似製作硝化甘油炸藥之化學原料及器具1批。

警方上月25日在新北市中和區某汽車旅館，逮捕在逃的簡嫌，全案依槍砲、毒品等罪送辦，陳嫌遭到羈押，簡則以20萬交保，另擴大追查兩嫌的賣槍管道。