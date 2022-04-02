依內政部統計數據顯示，近5成的家庭僅生一胎，因此獨生子女的情況並不少見。獨生子女大多集寵愛於一身，父母想要給孩子的很多，但又擔心給得太多，在子女心智尚未成熟前無法妥善運用，而成為身旁不肖親友覬覦的目標。因此，提前替子女做好財務風險規畫成為父母重視的議題；然而培育孩子所付出的資源是一種長期的累積，如何藉由「信託」保障資源可以妥善運用在子女身上，以及對此筆資產做規畫，則成了父母關心的財務管理方式。

國泰世華銀行信託部協理林純良表示，國泰世華銀行提供多元的信託服務種類，舉凡確保保險理賠金專款專用的「保險給付信託」、保障高齡長者財務安全的「安養信託」，或照顧孩子未來生活的「子女保障信託」，都是客戶時常諮詢的熱門信託商品之一。依國泰世華銀行內部統計數據顯示，近一年透過官網線上諮詢信託商品的個案，超過四分之一是為了「子女保障信託」而來，顯見需求相當高。

林純良指出，國泰世華銀行是國內最早投入信託的金融業者之一。從實務觀察中發現，在金管會大力推動「信託2.0」下，一般民眾對於信託的瞭解及接受度顯著提升。

以「子女保障信託」為例，有別於過去多為高資產家庭或企業主透過成立「子女保障信託」以傳承家產，如今已有不少父母為了提前替子女安排資產規畫，考慮成立以子女為受益人的信託，透過每年定期或不定期將想要給孩子的教育基金、結婚基金或是創業基金等，慢慢地存入信託專戶中，等累積到一定金額或是約定未來某一個特定的時間、或特定條件達成時，再由銀行依信託契約約定專款專用在孩子身上，讓父母想照顧子女的心意持續陪伴孩子成長。

若想幫未成年孩子成立信託，國泰世華銀行從實務角度提出兩點提醒。首先，若簽約時受益人(子女)未成年，則需請法定代理人共同簽署，信託契約才能成立。其次，為確保信託的規畫可以依照契約約定進行，建議約定信賴的親友或公正第三方擔任信託監察人，信託監察人可為一人或多人共同擔任，也能安排順位；舉例來說，若設定孩子的祖父擔任第一順位信託監察人，孩子的姑姑擔任第二順位信託監察人，若日後祖父過世或因不可抗力之疾病無法擔任信託監察人時，將由第二順位信託監察人姑姑遞補，如此便可確保信託能持續依照契約內容進行。此外，若委託人身故後受益人想要變更或終止信託契約時，也都需經當初約定的信託監察人同意，如此一來，不僅可有效防止身旁不肖親友的覬覦，也能避免子女成年後任意揮霍信託財產。