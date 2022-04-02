俄烏戰爭持續超過一個月，雙方代表上3月29日在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪面對面談判。對此，政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生直言，連土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）都出來調停了，那美國和北約的角色是什麼？美國總統拜登都能大罵俄羅斯總統普丁是「戰犯」了，可見美國就是不想出來調停，目的就是希望弱化俄羅斯和歐洲。

嚴震生今日（2）接受香港媒體《中評社》訪問表示，現在是艾爾段出來調停，而且從其言行看來，確實有盡到責任，而非僅提供場地而已，但這也讓人不禁質疑美國和北約的角色在哪？若美國想調停，就會像調停以色列和巴勒斯坦衝突那樣，且從過去例子來看美國出手是有用的，但美國現在顯然就是不想出手。

嚴震生指出，拜登都罵普丁是戰犯了卻仍不出手，可見「美國不想出來調停，就是希望弱化俄羅斯」；美國如果真的想調停，也可請前總統歐巴馬出面，或是過去曾與普丁流出跳舞畫面的前總統小布希，或是與普丁交好的前總統川普，人選都能找得到，關鍵就在有沒有心。

對此，嚴震生分析，第一次世界大戰，歐洲陷入混亂局面，美國也都不管，直到1917才參與進來，1918年德國簽訂停火協定，美國進入得很晚；第二次世界大戰，希特勒1939年對上波蘭，美國直到1941年日本偷襲珍珠港才進入二戰，可見美國向來不想戰爭一開始就進入，而是要等先耗損他國國力。嚴強調，這次俄烏戰爭，美國也是在等俄羅斯和歐洲被削弱後再介入。