《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，根據國際評比機構標普全球（S&P Global）最新調查顯示，俄羅斯製造業在3月出現了產量下滑及裁員，此外調查還顯示，3月份俄羅斯製造業價格大幅上漲，新訂單大幅下降。西方的對俄制裁實際上切斷了俄羅斯與國際金融的聯繫，並禁止了俄羅斯企業進口關鍵技術。

標普全球透過一份網路表格進行調查，他們聯繫了俄羅斯的250家製造業者，詢問它們自上個月以來產量是上升還是下降。他們還詢問了企業的就業、訂單、庫存和其他活動指標的情況。該調查是自2月24日烏克蘭被入侵以來第一份具有國際可比性的俄羅斯經濟活動調查，反映了俄羅斯經濟活動現狀。

標普全球表示，根據調查結果，俄國製造業採購經理人指數從2月份的48.6降至44.1，這是俄自2020年5月以來最大降幅。指數低於50表示產業正在下滑。該調查還指出，由於企業較難尋得所需零件，導致生產成本上升，企業將價格提高後將成本轉嫁給客戶。

西方對莫斯科的制裁剝奪了許多俄羅斯工廠所需的零件，在3月初，俄羅斯最大製車商Avtovaz停產旗下的Lada汽車，使數千名工人被迫休假。這樣的停止一度是不可想像的，在蘇聯時期，AvtoVAZ的規模完全可以撐起一個本土供應鏈，但現在卻被迫停產。

經濟學家估計俄羅斯將遭受1990年代蘇聯解體以來最嚴重的經濟下跌，歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development）估計俄羅斯經濟今年將下跌10%，然後工人會外流，並無法取得西方技術，俄羅斯經濟將因為制裁面臨停滯。