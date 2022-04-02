首屆台中國際動漫節登場，50家業者拚場推好康，會場擠滿動漫迷。（陳淑芬攝）

首屆台中國際動漫節登場，50家業者拚場推好康，吸引動漫迷大排長龍進場。（陳淑芬攝）

首屆台中國際動漫節今天起一連4天在台中國際展覽館登場，業者釋出優惠、獨家活動拚場，動漫魅力不可擋，中午已湧進約7千人潮，場外仍大排長龍。中華動漫出版同業協進會理事長康振木表示，台中是首度補助漫畫的城市、舉辦多屆動漫活動，第一屆台中動漫節匯聚50家業者、200個攤位，讓不同世代都能找到自己的最愛。

台中動漫迷引領期待的台中國際動漫節在清明節連假4月2日至5日登場，包括漫畫、動畫、輕小說、遊戲、玩具、模型、文創商品及流行服飾與音樂等，台中國際展覽館場外一早就擠滿進場人潮，因應疫情實施「實聯制」，進場速度較慢，排隊隊伍綿延500多公尺後再折返，動漫迷熱情人頭鑽動。

主辦單位對台中國際動漫節帶動的觀光及經濟效益充滿信心，文化部人文及出版司長陳瑩芳及台中市長盧秀燕等人到場參加開幕儀式。

康振木致詞表示，國際動漫節首次在台中舉辦，是因看見台中動漫迷的熱情、市場需求及台中市府長期支持文創動漫產業，舉辦多屆動漫博覽會、台中國際動漫影展等相關活動，為台中動漫環境建立堅實的基礎。

台中國際動漫節匯聚50家業者、200個攤位，內容包括，漫畫、 動畫、輕小說、遊戲、玩具模型、文創商品、流行服飾及音樂，並推出「台灣原創精選特展」，首度展出60幅精選台灣原創作品及120幅由台灣漫畫家親繪的台日友情感謝簽繪板。

舉辦單位表示，台中國際動漫節來台中舉辦，50家參展業者特別針對中部動漫迷推出更多的優惠、獨家商品及周邊滿額送活動，讓動漫迷驚艷不已，擠滿人潮。