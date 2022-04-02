南投縣魚池鄉東光國小4月2日舉辦歡慶建校百週年校慶感恩慶祝大會活動。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

在鏗鏘有力的太鼓樂聲中，南投縣魚池鄉東光國小4月2日歡慶建校百週年校慶感恩慶祝大會活動揭開序幕，前身曾是「魚池公學校木屐囒分教場」的東光國小創校一百年化育無數學子；南投縣政府教育處長陸正威也特別到場祝賀，與校友共同切蛋糕合影，共度東光國小百年校慶。

東光國小百週年校慶感恩慶祝大會於上午9時舉行，以太鼓擊奏揭開活動序幕，活動內容除了感恩時刻、學生文創品DIY、校友回娘家說故事、學生領導力活動、親師生趣味競賽，並結合南投縣文化局藝術展演活動。

靜態展示特別以「時光走廊」作為乘載東光老故事的軸線，輔以親師生、校友及藝術家作品展，呈現出建校100年來所保留下的珍貴文物。

南投縣政府教育處長陸正威說，東光創立於日治大正11年，當時名為「魚池公學校木屐囒分教場」，經歷「東光國民學校」階段，於民國57年改名「東光國民小學」。創校迄今，已有一百歲了，不僅化育無數學子，也造就不少英才。

現場嘉賓雲集，鄉長劉啟帆、議員王秋淑等到場祝賀，陸正威也代表南投縣長林明溱感謝歷任校長、地方企業、賢達人士、家長與校友貢獻付出，期望東光國小再為國家培育更多棟梁人才；更感謝各界的參與，讓東光國小熱鬧非凡，共同見證東光國小的百年歷史，為東光國小邁向嶄新的新世紀獻上百分百的祝福。