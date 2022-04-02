33歲大陸女星馬思純在2016年以電影《七月與安生》，和女星周冬雨一同奪下金馬影后，近期她主演的《第一爐香》上映後也廣受好評和討論；不過，馬思純去（2021）年3月被拍到熱戀超渣樂團男「盤尼西林」主唱張哲軒（曼樂），普遍不被看好，粉絲和路人都勸離，小倆口依然愛的火熱不受影響，近日馬思純被網友拍到和男友張哲軒在英國度假，整個人圓了一圈，隱約飄出孕味。

馬思純在去年3月遭大陸八卦狗仔直擊，和張哲軒甜蜜牽手逛街，事後還回家過夜，消息曝光後，疑似不少馬思純影迷不滿意女神對象，起底張哲軒黑歷史，像是他曾有過一夜情還不愛戴套，被拒絕不戴套還嗆女方，「懷我的孩子不好嗎」，不尊重女性的言論引起網友撻伐，「馬思純瘋了吧，喜歡這種」、「很想祝福，但那男的不是好人啊」。

而馬思純過往的情史都不太順利，她是易胖體質，在鏡頭前很容易顯胖，前男友歐豪曾在節目上說馬思純胖，當時一旁的嘉賓胡夏表情都有些控制不住，畢竟馬思純只是看起來肉感，並不是真的胖。網友整理馬思純與歐豪的相處，歐豪都處處在貶低她，這讓馬思純似乎越來越自卑，與歐豪分手後一度陷入抑鬱症之中，外型也忽胖忽瘦。

馬思純被網友偶遇。（圖／微博）

幾段戀愛都無疾而終，馬思純與現男友張哲軒感情穩定，甚至傳出要結婚的消息，近日被網友直擊兩人在英國，為避免被認出來都戴著墨鏡，非常低調。網友第一眼看到就覺得很像馬思純，後來上網查張哲軒的照片才終於確定。

有網友猜測是去英國待產，畢竟照片上的馬思純和螢幕上的纖細形象不太相同，感覺有意遮擋肚子，讓許多網友好奇是不是懷孕了。